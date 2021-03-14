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Москва

Эксперт не исключил эскалацию в Донбассе в ближайшее время 

ТАСС 29 минут назад
Донбассу предрекли эскалацию в ближайшее время
Фото: Twitter
Эскалация конфликта на востоке Украины в ближайшее время возможна в силу различных факторов. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС высказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"К сожалению, есть много факторов, которые содействуют повышению эскалационных рисков. Как многие другие конфликты, конфликт на востоке Украины — как езда на велосипеде: если ехать медленно, то риски упасть возрастают. Поэтому в отсутствие прогресса, когда движение вперед фактически остановилось, конечно, есть опасность того, что процесс может откатываться назад, включая эскалацию конфликта", — сказал он.

По словам эксперта, на данный момент существует ряд факторов, которые могут способствовать обострению.

"Мы видим то, что политические позиции президента [Украины Владимира] Зеленского слабеют и фактически он во многих вопросах сейчас идет на поводу у радикальных националистов. Это, конечно, затрудняет дальнейшие переговоры и повышает риски эскалации", — указал аналитик.

Также, по словам Кортунова, результаты президентских выборов в США могли породить мнение в Киеве, что Вашингтон готов будет поддержать силовое решение конфликта в Донбассе.

"У Киева могло возникнуть впечатление, что США могут увеличивать политическую и, возможно, военную поддержку украинской стороне. Это могло приободрить те силы, которые выступают за военное решение проблемы", — пояснил он.

Кроме того, эксперт считает, что результаты конфликта в Нагорном Карабахе тоже могли подтолкнуть украинскую сторону к более воинственной позиции, "поскольку эскалация в Карабахе показала, что дипломатический путь — не единственный путь, по которому можно пойти для решение застарелого конфликта".

"Конечно, тут надо также учитывать, что Украина сотрудничает с Турцией, в том числе идут поставки турецкий дронов украинским ВС. Это тоже в каком-то смысле может создать впечатление в Киеве, что соотношение сил меняется в его пользу таким образом, что в какой-то момент может быть в украинских интересах конфликт будет разморозить", — добавил он.

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В мире , Андрей Кортунов , ИТАР-ТАСС
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