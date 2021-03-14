Донбассу предрекли эскалацию в ближайшее время

"К сожалению, есть много факторов, которые содействуют повышению эскалационных рисков. Как многие другие конфликты, конфликт на востоке Украины — как езда на велосипеде: если ехать медленно, то риски упасть возрастают. Поэтому в отсутствие прогресса, когда движение вперед фактически остановилось, конечно, есть опасность того, что процесс может откатываться назад, включая эскалацию конфликта", — сказал он.
"Мы видим то, что политические позиции президента [Украины Владимира] Зеленского слабеют и фактически он во многих вопросах сейчас идет на поводу у радикальных националистов. Это, конечно, затрудняет дальнейшие переговоры и повышает риски эскалации", — указал аналитик.
"У Киева могло возникнуть впечатление, что США могут увеличивать политическую и, возможно, военную поддержку украинской стороне. Это могло приободрить те силы, которые выступают за военное решение проблемы", — пояснил он.
"Конечно, тут надо также учитывать, что Украина сотрудничает с Турцией, в том числе идут поставки турецкий дронов украинским ВС. Это тоже в каком-то смысле может создать впечатление в Киеве, что соотношение сил меняется в его пользу таким образом, что в какой-то момент может быть в украинских интересах конфликт будет разморозить", — добавил он.