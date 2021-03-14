Редакция американского издания The Washington Post считает, что президент США не собирается общаться с украинским президентом, пока Зеленский не решит проблему повсеместной коррупции.

Издание приводит политическую биографию Зеленского и утверждает, что избранный в 2019 году бывший актер не выполнил своих обещаний по борьбе с олигархами, коррумпированными судьями и мафиозными сетями.

В частности, Владимир Зеленский не сделал ничего для уменьшения влияния Игоря Коломойского, одного из самых богатых олигархов Украины, который, как утверждает The Washington Post, привел Зеленского к власти.

В материале также указывается тот факт, что остановка украинским президентом политических и экономических реформ заставила Международный валютный фонд прекратить выплаты по кредиту на $5 млрд Без этих денег Украина не сможет обслуживать свои долги.

Несмотря на большую поддержку Байденом украинской независимости, президент США ждет от Зеленского выполнения «требования уволить коррумпированного генерального прокурора».

Ранее Зеленский заявил, что намерен побороть «олигархический класс» на Украине