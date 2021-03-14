В Ирландии захотели приостановить применение вакцины AstraZeneca 

Все новости на карте

Иммунологи Ирландии рекомендовали властям не применять вакцину компании AstraZeneca из-за случаев тромбоза после прививок.

«Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал временно отложить применение антиковидной вакцины AstraZeneca с сегодняшнего утра, в воскресенье, 14 марта», — сообщается в твиттере ирландского минздрава.

Уточняется, что рекомендация последовала из-за того, что у пациентов в Норвегии после прививки зафиксировали 4 новых случая тромбоза.

Связь между тромбозами и вакциной пока не выявлена. Но отказ от использования препарата — разумная мера предосторожности, говорится в заявлении.

Накануне «Рамблер» сообщал, что три медика в Норвегии попали в больницу с тромбами после вакцинации препаратом AstraZeneca. Кроме того, стало известно о кровотечениях у нескольких молодых пациентов, привившихся той же вакциной.

За день до этого в Словакии умерла 38-летняя учительница, ей вводили препарат AstraZeneca.

Под подозрение данная вакцина попала в Италии, Дании, Исландии, Норвегии, ряде других стран. Там ее использование приостановили.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не запрещало вакцину, поскольку расследования по поводу осложнений продолжаются и «нет оснований говорить», что их вызывает AstraZeneca.