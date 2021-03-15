Трамп: Меган Маркл «никуда не годится»

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Бывший президент США Дональд подверг критике герцогиню Сассекскую Меган Маркл за интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Fox News.

После того как политик увидел соответствующее интервью, он отметил, что Маркл "никуда не годится".

По словам бывшего старшего советника Трампа Джейсона Миллера, сначала экс-президент намеревался публично высказаться о словах герцогини, но после передумал. Миллер напомнил политику о судьбе британского телеведущего Пирса Моргана , который был уволен после того, как негативно высказался о принце Гарри и его супруге.

После выхода интервью Трамп заявил, что поддерживает Моргана. 8 марта телеканал CBS транслировал интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл впервые дали после переезда в США.