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Трамп заявил, что Меган Маркл «никуда не годится» 

Газета.Ru и ещё 2 23 минуты назад
Трамп: Меган Маркл «никуда не годится»
Фото: AP
Бывший президент США Дональд подверг критике герцогиню Сассекскую Меган Маркл за интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Fox News.
После того как политик увидел соответствующее интервью, он отметил, что Маркл "никуда не годится".
По словам бывшего старшего советника Трампа Джейсона Миллера, сначала экс-президент намеревался публично высказаться о словах герцогини, но после передумал. Миллер напомнил политику о судьбе британского телеведущего Пирса Моргана, который был уволен после того, как негативно высказался о принце Гарри и его супруге.
После выхода интервью Трамп заявил, что поддерживает Моргана. 8 марта телеканал CBS транслировал интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл впервые дали после переезда в США.
По словам герцога Сассекского, во время первой беременности его супруги некоторые члены королевской семьи высказали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего сына Арчи. Маркл добавила, что подумывала о самоубийстве в связи с травлей в британской прессе. На это принц Уильям ответил, что в королевской семье нет места расизму.
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Комментарии
В мире , принц Гарри , Пирс Морган , принц Уильям , CBS , Лондон , США , Великобритания
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