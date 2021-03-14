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Россиянина задержали на украинской границе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 57 минут назад
Россиянина задержали на украинской границе
Фото: РИА Новости
Граждане России и Белоруссии незаконно пересекли границу Украины в обход контрольно-пропускного пункта, сообщила пресс-служба госпогранслужбы страны.

«Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии. Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела «Свитязь» вблизи пункта пропуска «Пища». Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, другой — Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства.

В погранслужбе отметили, что у задержанных были при себе паспорта, но по какой-то причине пересечь границу они решили незаконным способом, «задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально». Нарушители находятся в пограничном подразделении для проведения проверки.
Ранее государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым.
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В мире , ЕС , Минск
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