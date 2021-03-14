Россиянина задержали на украинской границе 

«Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии. Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела «Свитязь» вблизи пункта пропуска «Пища». Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, другой — Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства.