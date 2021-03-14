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7 млн человек по всему миру получили вакцину «Спутник V» 

Майк Габриелян 22 минуты назад
7 млн человек по всему миру получили вакцину «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 7 млн человек по всему миру. Такую цифру назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность… Пожилые люди в 60,70 и 80 лет отлично отвечают на данный препарат», — сказал ученый.

По его словам, «сейчас нашей стране действительно есть чем гордиться».

«Среди всех тех препаратов, которые вышли в гражданский оборот, «Спутник V» по своему качеству находится на первой позиции. Срок действия этого препарата будет очень длительным, и это понимают специалисты всего мира», — заявил вирусолог.

Гинцбург также отметил, что сейчас исследуется, как российская вакцина переносится пациентами с онкологическими заболеваниями. Первичный опыт показывает, что противопоказаний нет.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В марте для россиян будут доступны еще два отечественных препарата — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca.
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В мире , Александр Гинцбург
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