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СМИ: в Британии начато предварительное расследование в отношении первой леди Сирии 

Газета.Ru 26 минут назад
В Британии начали расследование против жены Асада
Фото: Instagram
Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад. Об этом пишет издание Sunday Times. Первая леди подозревается в подстрекательстве к терактам во время гражданской войны в Сирии.

"Мы можем подтвердить, что подразделение по военным преступлениям полиции … 31 июля 2020 года получило обращение, связанное с продолжающимся сирийским конфликтом", — приводятся слова представителя полиции.

Асме Асад может грозить судебное преследование и лишение британского гражданства. Отмечается, что расследование начато после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 представила "доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил".
Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом.
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В мире , Башар Асад , Сирия , Великобритания
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