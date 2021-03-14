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Армения не смогла избавиться от Пашиняна — страну ждут новые выборы 

Kadara.ru 14 марта 2021
Армения не смогла избавиться от Пашиняна — страну ждут новые выборы
Фото: Kadara.ru
Похоже, Армению ждут новые выборы. А значит, история с освобождением от Пашиняна окончательно протухла. Учитывая, что последний умудрился в чистую проиграть войну и при этом остаться у власти, талант к манипуляциям у этого персонажа фантастический. Следовательно, и насчет выборов (если они вообще состоятся) он тоже что-нибудь придумает.
При этом у армянских патриотов был реальный шанс избавить страну от, мягко говоря, странного премьера, но они сами же этот шанс и упустили. Прежде всего, это касается генералов, которые декларировали радикальное неприятие Пашиняна, но при этом продолжали ходить на работу и всячески подчеркивали, что это «не военный переворот».
@chisht_hosk
А ведь именно позиция Генерального штаба воодушевила очень многих армян. В ней они увидели реальную возможность перевернуть самую позорную страницу в армянской истории. Но говорильней всё и закончилось.
Поэтому тут возникает всего один вопрос. Что это было? К чему был весь этот спектакль, если армия не была готова предпринимать ровным счетом ничего? Так боялись армянской крови? Так извините, большей крови, чем та, которой залит Арцах, причем залит по явной вине, действию и бездействию исполнительной власти, не придумать. Или же кому надо просто занесли? В структурах Сороса люди небедные, тут и пару миллиардов не жалко. А что касается армейской верхушки, то там всегда будут люди, которых можно купить. В любой армии и в любой стране. В 2003 г. американцы смогли перекупить половину иракского генералитета, так что подобный опыт есть.
Пока это просто мысли вслух. Но слишком много пафоса была вокруг всей этой истории с отстранением Пашиняна и слишком мало реального наполнения. К сожалению, это же касается и армянской диаспоры России, которая столько лет подчеркивала свою невероятную, почти исключительную значимость во всем, что касается ереванской повестки, а потом за 3 года умудрилась слить абсолютно всё. Так что продолжаем наблюдать, но давайте говорить откровенно — надежда на то, что армяне сумеют выбраться из бездонной пашиняновской ямы, тает буквально на глазах.
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В мире , Генштаб , Армения
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