В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации 

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс счел ошибочной стратегию вакцинации касаемо заказа препаратов. Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag.

«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки», — заявил Тиммерманс.

При этом он призвал не торопиться и подвести итоги по окончанию пандемии, чтобы понять, «что мы сделали не так, а что было сделано правильно».

Вместе с тем Тиммерманс назвал верным шагом совместный заказ вакцин. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.