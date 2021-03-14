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В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации 

Lenta.ru и ещё 3 44 минуты назад
В Европе сочли ошибочной стратегию вакцинации
Фото: ТАСС
Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс счел ошибочной стратегию вакцинации касаемо заказа препаратов. Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag.

«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки», — заявил Тиммерманс.

При этом он призвал не торопиться и подвести итоги по окончанию пандемии, чтобы понять, «что мы сделали не так, а что было сделано правильно».
Вместе с тем Тиммерманс назвал верным шагом совместный заказ вакцин. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.
Ранее Еврокомиссия выступила за распределение вакцин между европейскими государствами пропорционально численности их населения, согласившись таким образом с недавними заявлениями ряда стран-членов Евросоюза о том, что это — наиболее справедливое решение вопроса. В ноябре 2020 года лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) пообещали справедливо распределять вакцины и лекарства от коронавируса по всему миру.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Бельгия , Брюссель , Германия
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