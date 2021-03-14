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Джонсон сообщил, что Британия нарастит потенциал в киберпространстве

News.ruиещё 1
48 минут назад
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство намерено нарастить военный потенциал в киберпространстве. Подробно о противостоянии потенциальным противникам политик расскажет на следующей неделе.
Британия нарастит военный потенциал в киберпространстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Его канцелярия распространила лишь отрывки из будущего выступления Джонсона.
Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днём улучшать жизнь британцев, — цитирует премьера ТАСС.
Джонсон добавил, что власти Британии должны гарантировать, что смогут сорвать любой план тех, «кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Пекин превзошли своих конкурентов «в битве за киберпространство». Об этом рассказал глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс. Он отметил, что пока Великобритания тратила ресурсы в «вооружённых интервенциях», таких как военная операция в Ираке, другие страны использовали «время и пространство» для защиты собственных интересов «с более стратегической точки зрения».
В мире,Патрик Сандерс,Борис Джонсон,ИТАР-ТАСС,Соединенное Королевство,
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