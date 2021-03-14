Британия нарастит военный потенциал в киберпространстве

Его канцелярия распространила лишь отрывки из будущего выступления Джонсона.

Джонсон добавил, что власти Британии должны гарантировать, что смогут сорвать любой план тех, «кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни».