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В Латвии обнаружили угандийский штамм нового коронавируса 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Латвии обнаружили угандийский штамм коронавируса
Фото: Reuters
Новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Уганде, выявлен в городе Лиепае в Латвии. Об этом в понедельник сообщил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и образования Янис Кловиньш.
По его словам, которые передает местное агентство LETA, две недели назад при оценке результатов секвенирования угандийский штамм коронавируса — A.23.1 — был выявлен в трех образцах из 192, или 1,56%. На этой неделе новый штамм обнаружен в четырех из 96 образцов, или в 4%.

"Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае", — отметил он.

"Данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным, потому что широко распространен в Уганде, где преобладает над другими видами, а также в Великобритании", — подчеркнул Кловиньш, призвав при этом не паниковать, поскольку опасность этого штамма еще предстоит определить. "Тем не менее следует проявлять большую осторожность, поскольку его распространенность значительно увеличилась за две недели, и это позволяет предположить, что он может быть более заразным", — предупредил он.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. С тех пор в республике выявлено 93 959 инфицированных, 1 769 человек умерли, на лечении в больницах находятся 689 пациентов. Вакцинация от коронавируса в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 79 054 человека, две — 18 114. В Латвии в начале января также был выявлен новый штамм коронавируса, который был обнаружен ранее в Великобритании, и на данный момент он распространился уже по всей республике.
В Латвии по решению правительства введен режим чрезвычайного положения, срок его действия истекает 6 апреля.
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В мире , Латвия , Рига , Великобритания , Уганда
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