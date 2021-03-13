Медики госпитализированы после вакцинации в Норвегии

Сразу три норвежских медика госпитализированы в тяжелом состоянии из-за тромбов, возникших после вакцинации препаратом AstraZeneca. Органы здравоохранения Норвегии теперь расследуют, связаны ли эти случаи с вакциной, сообщает газета Aftenposten

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Сегодня вечером Норвежский институт общественного здравоохранения (NIPH) и Норвежское агентство по лекарственным средствам созвали срочную пресс-конференцию. На ней говорили «о предполагаемых побочных эффектах вакцины Astra Zeneca».

«Мы пока не можем точно сказать о связи между вакциной и тромбами. Ситуация очень серьезная, мы проводим тщательное расследование», - сказал Сигурд Хортемо, представитель агентства по лекарственным средствам.

Норвежские медики также получили несколько отчетов, в которых сказано, что у пациентов, получавших англо-шведскую вакцину, были кожные кровотечения – «в большей или меньшей степени».

«Это может быть серьезным признаком снижения количества тромбоцитов», - сказал Хортемо.

Врачи говорят, что молодым людям в возрасте до 50 лет, прошедшим вакцинацию за последние две недели, надо уделить особое внимание необычным симптомам. Если через несколько дней у них появились болезненные ощущения или синие пятна на коже, необходимо обратиться в больницу.

В пятницу в Норвегии появился первый погибший после вакцинации AstraZeneca. До этого 60-летняя женщина скончалась в Дании, а 49-летняя - в Австрии. Ранее «Рамблер» сообщал, что в Словакии после прививки от коронавируса умерла учительница средней школы. Женщине также ввели вакцину британско-шведской компании AstraZeneca.