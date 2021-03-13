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Москва

Bloomberg: посол ЕС предложил создать новую стратегию в отношениях с РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
В ЕС предложили новую стратегию в отношениях с Россией
Фото: Reuters
Bloomberg сообщает, что глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер провел встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в рамках подготовки к дипломатическому саммиту 25-26 марта. В частности, Эдерер предложил создать новую стратегию в отношениях с Россией.
Авторы статьи подчеркивают, что Эдерер назвал позицию ЕС в отношении РФ «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной».
При этом, согласно дипломатическим записям, попавшим в распоряжение агентства, большинство членов ЕС, в том числе Германия, страны Прибалтики выступают за сохранение существующих принципов.
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При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Эдерера и Борреля.
Ранее СМИ сообщили о введении Евросоюзом персональных санкций против России. При этом в Кремле заявили, что считают абсолютно неприемлемым санкционное давление.
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В мире , Маркус Эдерер , ЕС , Bloomberg , Германия , Москва
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