Украинский журналист: американцы "сдадут" Киев из-за России

Фото: Reuters Reuters

"Демократы будут нас сдавать. При Байдене мы будем наблюдать продолжение "никакой" политики Барака Обамы. Будут красивые слова и речи в стили Фукуямы. А дел не будет", — пишет он.

В подтверждение этих слов автор статьи сравнил внешнюю политику США при Обаме и Трампе. Так, он утверждает, что именно Трамп в 2019 году устроил остановку строительства "Северного потока — 2", что обеспечило Киеву выгодный контракт на транзит газа. Но с приходом к власти Байдена, которого Загородний называет прямым продолжателем политики Обамы, поступки Вашингтона перестанут играть на руку Киеву.

Кроме того, журналист уверен, что при нынешнем президенте Штаты станут "мягко" развивать отношения с Россией для того, чтобы оставить Китай без союзников на политической арене.

США активно выступают против строительства газопровода между Россией и Германией, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Украина также призывает остановить проект. В конце 2019 года США ввели санкции против "Северного потока — 2", из-за чего укладка труб прервалась на год. По данным на конец января, оставалось достроить примерно 148 километров обеих ниток в водах Германии и Дании, но Вашингтон продолжает угрожать все новыми ограничительными мерами.