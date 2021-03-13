На акциях протеста в Минске задержали десять человек

Там отмечается, что у правоохранителей была информация о планировавшейся на улице Мирошниченко на востоке города акции, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. "При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин 25-40 лет, три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.