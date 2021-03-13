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На акциях протеста в Минске задержали десять человек

РИА Новости
12 минут назад
Десять активистов оппозиции задержаны в субботу утром в Минске, сообщила пресс-служба ГУВД Минского горисполкома.
На акциях протеста в Минске задержали десять человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня утром сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали две группы протестующих граждан", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минской милиции.
Там отмечается, что у правоохранителей была информация о планировавшейся на улице Мирошниченко на востоке города акции, участники которой должны были развешивать листовки политического характера. "При отработке указанной территории были задержаны пять женщин, которые приняли участие в акции. При себе у них были различные листовки. Возраст женщин 25-40 лет, три из них ранее уже привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.
Там говорится, что также сотрудниками милиции были задержаны пять человек, которые напротив здания администрации Центрального района Минска приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии - пикетировании с использованием незарегистрированной символики.
"Установлено, что задержанные состояли в локальном чате, где договаривались о проведении несанкционированных массовых мероприятий и обсуждали порядок их проведения. Четверо из задержанных - жители Московского района столицы, еще один мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, приехал в Минск на акцию из Дзержинского района", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, указанные граждане доставлены в территориальные РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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