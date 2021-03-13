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Москва

Депутат устроил скандал во время выступления Зеленского 

РИА Новости 43 минуты назад
Украинский депутат Юрий Камельчук вступил в перепалку с охранниками во время выступления президента страны Владимира Зеленского на открытии XI съезда партии "Слуга народа", пишет "Страна.ua".
На видеозаписи, размещенной изданием, видно, как несколько человек не пропускают депутата в зал, аргументируя это тем, что он не прошел регистрацию. Камельчук, в свою очередь, вступает в перепалку с одним из них и пытается прорваться на мероприятие. Депутат также заявил, что на него "нападали".
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Сам охранник представился Камельчуку как "гражданин Украины". На вопрос депутата о том, что он делает в зале, мужчина ответил, что "гуляет".
Издание подчеркнуло, что конфликт происходил во время выступления президента Украины.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский
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