Депутат устроил скандал во время выступления Зеленского 

Украинский депутат Юрий Камельчук вступил в перепалку с охранниками во время выступления президента страны Владимира Зеленского на открытии XI съезда партии "Слуга народа", пишет "Страна.ua".

На видеозаписи, размещенной изданием, видно, как несколько человек не пропускают депутата в зал, аргументируя это тем, что он не прошел регистрацию. Камельчук, в свою очередь, вступает в перепалку с одним из них и пытается прорваться на мероприятие. Депутат также заявил, что на него "нападали".

Сам охранник представился Камельчуку как "гражданин Украины". На вопрос депутата о том, что он делает в зале, мужчина ответил, что "гуляет".

Издание подчеркнуло, что конфликт происходил во время выступления президента Украины.