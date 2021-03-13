Президент Белоруссии
ответил организаторам «Евровидения», запретившим национальный хит «Я научу тебя».
«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», - сказал Лукашенко, которого цитирует «Спутник Беларусь».
По мнению Лукашенко, решение европейского вещательного союза было несправедливым, зато музыкальный коллектив заработал авторитет и получил «хороший пиар».
При этом белорусский лидер не считает, что Минск должен отказаться от участия в конкурсе.
«Если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», - добавил он.
На этой неделе организаторы конкурса «Евровидение» предложили Белоруссии заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места». Устроители увидели в ней политический подтекст, хотя в тексте нет политических воззваний и пропаганды, а слова песни можно трактовать как угодно.
Песню удалили с ютуб-канала конкурса.
Лидер группы "Галасы 3Места" Дмитрий Бутаков заявил, что не исключает отказа от участия в «Евровидении», однако решение примет Белтелерадиокомпания, которая проводила национальный отбор. В медиахолдинге заявили, что окончательное решение пока не принято.
Ранее «Рамблер» рассказывал
, как в соцсетях обсуждают представителя России на Евровидении.