Противники Пашиняна собрались у резиденции президента 

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у президентской резиденции в Ереване, где запланирована встреча президента Армена Саркисяна и главы правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Здание оцеплено полицией. Собравшиеся у президентской резиденции требуют отставки Пашиняна. Ранее они проводили акцию у МИД, который также планировал посетить премьер.
В субботу президент Армении пригласил Пашиняна на консультации для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.