Во Франции ситуация с COVID катастрофически ухудшилась

Ситуация в регионе Иль-де-Франс ухудшилась до такой степени, что пациенты с субботы, 13 марта, переводятся в другие регионы, менее затронутые коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил в воскресенье утром, что в ближайшие несколько дней будут эвакуироваться «несколько десятков» человек, а всего их число составит, вероятно, сотню.

С понедельника шесть пациентов в день будут переправляться по воздуху, а в конце недели будет проводиться «более масштабная» операция с использованием медицинских высокоскоростных поездов (TGV), что позволит перевозить несколько десятков пациентов, сказал он. По его словам, «ситуация тревожная, каждая кровать на счету».

Увеличение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии может частично быть связано с английским вариантом, на который в настоящее время приходится более 67% заболеваний. Согласно данным английского исследования, этот вариант на 64% более смертоносен, чем классический коронавирус, помимо того что он более заразен.