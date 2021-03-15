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COVID-19: сотня пациентов из региона Иль-де-Франс эвакуируются в другие департаменты 

BFM.RU и ещё 1 58 минут назад
Во Франции ситуация с COVID катастрофически ухудшилась
Фото: ТАСС
Ситуация в регионе Иль-де-Франс ухудшилась до такой степени, что пациенты с субботы, 13 марта, переводятся в другие регионы, менее затронутые коронавирусом, сообщает Le Figaro.
Официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил в воскресенье утром, что в ближайшие несколько дней будут эвакуироваться «несколько десятков» человек, а всего их число составит, вероятно, сотню.
С понедельника шесть пациентов в день будут переправляться по воздуху, а в конце недели будет проводиться «более масштабная» операция с использованием медицинских высокоскоростных поездов (TGV), что позволит перевозить несколько десятков пациентов, сказал он. По его словам, «ситуация тревожная, каждая кровать на счету».
Увеличение числа пациентов в отделениях интенсивной терапии может частично быть связано с английским вариантом, на который в настоящее время приходится более 67% заболеваний. Согласно данным английского исследования, этот вариант на 64% более смертоносен, чем классический коронавирус, помимо того что он более заразен.
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В мире , Le Figaro , Иль-Де-Франс , Франция
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