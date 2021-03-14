В Гонконге два человека умерли после прививки от COVID-19

Два человека скончались в субботу в Гонконге после вакцинации от COVID-19, оба страдали хроническими заболеваниями и попали в больницу после сделанной в первых числах марта прививки от коронавируса, следует из заявления на сайте департамента здравоохранения города.

Фото: © AP Photo / Xinhua / Xiong Qi © AP Photo / Xinhua / Xiong Qi

Департамент сообщил, что скончался 80-летний мужчина, страдавший диабетом и гипертонией. Ранее он также перенес инсульт. Причиной смерти названа ишемическая болезнь кишечника. Мужчина 1 марта сделал прививку от COVID-19, 7 марта он в критическом состоянии поступил в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет, где и скончался.

Второй случай — 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он сделал прививку Coronavac 2 марта. Затем, 11 марта, мужчина внезапно потерял сознание на одной из станций метро, его госпитализировали в больницу Kwong Wah. Пациент умер 13 марта.

Ранее департамент здравоохранения сообщал о расследовании смерти 63-летнего мужчины и 55-летней женщины, страдавших хроническими заболеваниями и скончавшихся после прививки от COVID-19, которую им сделали 2 марта. СМИ писали, что пациентам ввели вакцину Sinovac. При этом газета South China Morning Post пишет, что число скончавшихся после прививки этим препаратом достигло шести.

Программа вакцинации от COVID-19 в Гонконге официально стартовала 26 февраля. Согласно сообщению ведомства, по состоянию на 13 марта, первую дозу вакцины от коронавируса в городе получили порядка 177 тысяч человек, из них около 149 200 человек привились вакциной Sinovac, около 27 800 — вакцины Comirnaty, разработанной Pfizer BioNTech.