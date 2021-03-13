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Истощились: украинский дипломат оценил санкции Запада против РФ

News.ru
31 минуту назад
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что возможности западных стран давить на Россию санкциями почти иссякли.
На Украине заявили об истощении антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В дальнейшем вряд ли мы сможем — и Западный мир, и Украина — найти какие-то инструменты, которые смогут только за счёт давления, за счёт силы принудить Россию к миру, — отметил дипломат в эфире телеканала «Апостроф».
Чалый считает, что Москва может изменить позицию по урегулированию в Донбассе, лишь когда конфликт там урегулируется. Однако при этом ей необходимо предложить некий «новый концептуальный подход», связанный с формированием системы безопасности ЕС и Украины.
Только тогда Киев получит возможность «адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины», подчеркнул дипломат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет. Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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