Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Власти Греции продлили до 22 марта карантин из-за COVID-19 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Власти Греции продлили карантин
Фото: nsn.fm
Власти Греции продлили до 22 марта карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.
Как сообщает ТАСС, «из-за сложной эпидемиологической ситуации» продлен карантин в Афинах, столичной области Аттика, Салониках, а также в других районах «красной зоны».
В этих регионах сохранят ограничения на выход из дома и передвижения граждан между районами. Всеобщий карантин действует в Греции с 7 ноября. В стране закрыты кинотеатры, музеи, ночные и развлекательные заведения, спортивные сооружения.
Кафе и ресторанам разрешено только продавать блюда и напитки навынос или с доставкой на дом. Граждане обязаны в помещениях и на улице использовать защитные маски.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Национальная Служба Новостей: последние новости
Глава МИД Украины призвал РФ «предоставить полный доступ» в Крым Глава МИД Украины призвал РФ «предоставить полный доступ» в Крым В США поставили 100 млн инъекций вакцины от COVID-19 В США поставили 100 млн инъекций вакцины от COVID-19 AstraZeneca убивает? Опасная вакцина уходит из Европы в СНГ AstraZeneca убивает? Опасная вакцина уходит из Европы в СНГ
В мире , Афины , Греция , Салоники
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
00:07
Истребитель МиГ-29 сгорел после пьяного ДТП
Происшествия В мире
Гаишники выбили стекла в машине должника
00:33
Гаишники выбили стекла в машине должника
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
Происшествия
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
00:13
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
Происшествия
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
00:51
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
Происшествия Пожары
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
00:38
Зажатый воротами мальчик пережил клиническую смерть
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение