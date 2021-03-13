Объехавший вокруг света велосипедист погиб возле дома

Израильский путешественник Рои Садан (Roei Sadan), объехавший вокруг света на велосипеде, погиб около дома в результате ДТП. Об этом сообщает издание 7 Kanal.

Авария произошла возле въезда в коммуну Рош-ха-Никра, недалеко от дома Садана. 39-летнего путешественника сбил автобус, когда он ехал на велосипеде. Через два дня врачи медицинского центра Галилеи в Нагарии зафиксировали смерть мужчины.

В 2007-2011 годах Рои Садан совершил кругосветное путешествие, проехав около 66 тысяч километров по 42 странам. В 2015 году путешественник был тяжело ранен в результате камнепада в Индии. После этого он месяц пробыл в коме, однако тогда Садана удалось спасти.