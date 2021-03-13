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Объехавший вокруг света на велосипеде путешественник погиб около дома 

Lenta.ru 29 минут назад
Объехавший вокруг света велосипедист погиб возле дома
Фото: @roeisadan
Израильский путешественник Рои Садан (Roei Sadan), объехавший вокруг света на велосипеде, погиб около дома в результате ДТП. Об этом сообщает издание 7 Kanal.
Авария произошла возле въезда в коммуну Рош-ха-Никра, недалеко от дома Садана. 39-летнего путешественника сбил автобус, когда он ехал на велосипеде. Через два дня врачи медицинского центра Галилеи в Нагарии зафиксировали смерть мужчины.
В 2007-2011 годах Рои Садан совершил кругосветное путешествие, проехав около 66 тысяч километров по 42 странам. В 2015 году путешественник был тяжело ранен в результате камнепада в Индии. После этого он месяц пробыл в коме, однако тогда Садана удалось спасти.
В 2017 году путешественник из Австралии, который намеревался пересечь Россию на мотоцикле, погиб в аварии с легковым автомобилем на выезде из Благовещенска. Мужчину доставили в амурскую областную клиническую больницу, но врачи не смогли его спасти.
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В мире , Индия
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