«Украина дает сдачи»: Зеленский объяснил санкции СНБО

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины показывают, что республика "дает сдачи всем, кто годами наносил по ней удары", заявил глава государства Владимир Зеленский . По его словам, ограничительные меры со стороны правоохранительного ведомства "вызвали значительный резонанс", передает РИА "Новости".

"Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем-то мифическим", - пояснил политик.

Рестрикции были введены в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 258 УК Украины (финансирование терроризма). Дело касается поставок угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. При этом ни Медведчук, ни его жена фигурантами расследования не являются. Кроме того, СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую украинские СМИ связывают с Медведчуком.

В ОПЗЖ ответили, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа. Введение санкций против Медведчука и Марченко — акт политических репрессии, нарушение конституции Украины и уничтожение украинской демократии, указали в ОПЗЖ. Режим Зеленского партия назвала "слабым и мстительным".

"Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца", — пообещали в партии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в этой связи подчеркнул, что западным странам необходимо принять меры, чтобы остановить введение ограничений со стороны Киева в отношении своих же политиков.

"Киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера позиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз", - сказал спикер парламента.

Депутат обратил внимание на то, что "мы живем во время двойных стандартов" и в этой связи "нет заявлений ни Европарламента , ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США , хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам".

"Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан. В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей", - пояснил парламентарий.

По его словам, если следовать риторике США и европейских стран, Западу "было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан".

"Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел", - сказал глава нижней палаты российского парламента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал тревожной информацию о введении Киевом санкций против Медведчука. По его словам, на Украине сейчас набирают силу репрессивные настроения в отношении СМИ, граждан и политиков.

"Это не может не подогревать вопрос, кто за этим стоит. Это вызывает нашу обеспокоенность. Ухудшается на фоне экономическая ситуация на Украине, ЖКХ и т.д.", — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Украина — соседняя для России страна, а также то, что ситуация с санкциями вызывает серьезную обеспокоенность.