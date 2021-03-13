«Украина дает сдачи»: Зеленский объяснил санкции СНБО

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины
показывают, что республика "дает сдачи всем, кто годами наносил по ней удары", заявил глава государства Владимир Зеленский
. По его словам, ограничительные меры со стороны правоохранительного ведомства "вызвали значительный резонанс", передает РИА "Новости".
"Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем-то мифическим", - пояснил политик.
В прошлом месяце председатель СБУ Иван Баканов
сообщил, что СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В их числе оказались председатель политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук
и его жена Оксана Марченко
. Трехлетние ограничительные меры затронут любое имущество и активы пары.
Рестрикции были введены в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 258 УК Украины (финансирование терроризма). Дело касается поставок угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. При этом ни Медведчук, ни его жена фигурантами расследования не являются. Кроме того, СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую украинские СМИ связывают с Медведчуком.
В ОПЗЖ ответили, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа. Введение санкций против Медведчука и Марченко — акт политических репрессии, нарушение конституции Украины и уничтожение украинской демократии, указали в ОПЗЖ. Режим Зеленского партия назвала "слабым и мстительным".
"Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца", — пообещали в партии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
в этой связи подчеркнул, что западным странам необходимо принять меры, чтобы остановить введение ограничений со стороны Киева в отношении своих же политиков.
"Киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера позиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз", - сказал спикер парламента.
Депутат обратил внимание на то, что "мы живем во время двойных стандартов" и в этой связи "нет заявлений ни Европарламента
, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США
, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам".
"Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан. В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей", - пояснил парламентарий.
По его словам, если следовать риторике США и европейских стран, Западу "было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан".
"Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел", - сказал глава нижней палаты российского парламента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
также назвал тревожной информацию о введении Киевом санкций против Медведчука. По его словам, на Украине сейчас набирают силу репрессивные настроения в отношении СМИ, граждан и политиков.
"Это не может не подогревать вопрос, кто за этим стоит. Это вызывает нашу обеспокоенность. Ухудшается на фоне экономическая ситуация на Украине, ЖКХ и т.д.", — заявил представитель Кремля.
Он отметил, что Украина — соседняя для России страна, а также то, что ситуация с санкциями вызывает серьезную обеспокоенность.
"США не скрывают своего намерения оказывать всестороннюю помощь в наращивании поступательного и военного потенциала", — резюмировал Песков.