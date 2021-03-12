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На Илона Маска подали в суд из-за «беспорядочных» твитов 

Вероника Полынина 1 час назад
На Илона Маска подали в суд из-за «беспорядочных» твитов
Фото: Reuters
Инвестор Tesla подал в суд на генерального директора компании Илона Маска и совет директоров компании из-за «беспорядочных» твитов Маска, сообщает Bloomberg.
Инвестор утверждает, что Маск подвергает компанию многомиллиардным убыткам вопреки соглашению с регулирующими органами, согласно которому его деятельность в соцсетях должна проходить предварительное одобрение.
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В жалобе говорится, что «дальнейшие неконтролируемые твиты Маска» могут «серьезно повлиять на способность компании обеспечить финансирование» и «заглушают голоса в самой компании, призванные противостоять ему и защищать» инвесторов.
Инвестор обвиняет совет директоров Tesla в неспособности обуздать поведение Маска в интернете и его многочисленные нарушения соглашения 2018 года с комиссией по ценным бумагам США.
Соглашение предусматривает штрафы в размере 20 млн долларов за нарушение процедуры надзора за публикациями Маска в социальных сетях.
Среди примеров, приведенных в 105-страничном иске акционеров, — сообщение, в котором Маск предположил, что акции Tesla завышены. После этого бумаги компании резко пошли вниз, инвесторы оценили ущерб от твита в 14 млрд долларов.
Как писал «Рамблер», в конце февраля акции Tesla подешевели на 8,6% из-за твитов Илона Маска, в которых он заявил, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется высокой».
Предприниматель написал об этом спустя две недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин.
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В мире , Илон Маск , Bloomberg
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