На Илона Маска подали в суд из-за «беспорядочных» твитов 

Инвестор Tesla подал в суд на генерального директора компании Илона Маска и совет директоров компании из-за «беспорядочных» твитов Маска, сообщает Bloomberg.

Инвестор утверждает, что Маск подвергает компанию многомиллиардным убыткам вопреки соглашению с регулирующими органами, согласно которому его деятельность в соцсетях должна проходить предварительное одобрение.

В жалобе говорится, что «дальнейшие неконтролируемые твиты Маска» могут «серьезно повлиять на способность компании обеспечить финансирование» и «заглушают голоса в самой компании, призванные противостоять ему и защищать» инвесторов.

Инвестор обвиняет совет директоров Tesla в неспособности обуздать поведение Маска в интернете и его многочисленные нарушения соглашения 2018 года с комиссией по ценным бумагам США.

Соглашение предусматривает штрафы в размере 20 млн долларов за нарушение процедуры надзора за публикациями Маска в социальных сетях.

Среди примеров, приведенных в 105-страничном иске акционеров, — сообщение, в котором Маск предположил, что акции Tesla завышены. После этого бумаги компании резко пошли вниз, инвесторы оценили ущерб от твита в 14 млрд долларов.

Как писал «Рамблер», в конце февраля акции Tesla подешевели на 8,6% из-за твитов Илона Маска, в которых он заявил, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется высокой».

Предприниматель написал об этом спустя две недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала полтора миллиарда долларов в биткоин.