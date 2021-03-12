Армянская оппозиция отказалась встречаться с Пашиняном 

«Учитывая, что из приглашенных на встречу откликнулись только фракции «Мой шаг» и «Светлая Армения», а оппозиционная фракция «Процветающая Армения» и оппозиционное «Движение спасение родины» предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым», — говорится в сообщении администрации.