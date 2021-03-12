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Армянская оппозиция отказалась встречаться с Пашиняном 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Армянская оппозиция отказалась встречаться с Пашиняном
Фото: Газета.Ru
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с руководителями оппозиционного «Движения спасения родины» и глав парламентских фракций в субботу, 13 марта, не состоится. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента Армении.

«Учитывая, что из приглашенных на встречу откликнулись только фракции «Мой шаг» и «Светлая Армения», а оппозиционная фракция «Процветающая Армения» и оппозиционное «Движение спасение родины» предложили свою повестку и выдвинули условия, то формат встречи за одним столом становится нереализуемым», — говорится в сообщении администрации.

Фракция «Мой Шаг» является правящей, «Светлая Армения» — оппозиционной.
Ранее сообщили, что президент Армении Саркисян вернулся к работе после медобследования.
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