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Москва

СБУ возбудила уголовное дело из-за Харьковских соглашений с Россией 

Lenta.ru 58 минут назад
СБУ возбудила дело из-за соглашений РФ с Харьковом
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о государственной измене по факту подписания Харьковских соглашений с Россией в 2010 году. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
По информации спецслужб, расследование ведется в отношении депутатов и государственных служащих, причастных в период с 2008 по 2010 год к подготовке, подписанию и ратификации соглашений. Имена подозреваемых пока не называются, однако в это число могут быть включены сотни должностных лиц.

«Подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Автономной республики Крым», — говорится в сообщении.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» (Харьковские соглашения) были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.
Позже по этому факту Государственное бюро расследований предъявило бывшему президенту страны Виктору Януковичу обвинение в госизмене. Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности.
Поручение СБУ открыть уголовное дело по данному инциденту поступило от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что к разбирательству будут привлечены в том числе олигархи и политики, в настоящее время отошедшие от публичной деятельности.
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Комментарии 3
В мире , Виктор Янукович , Алексей Данилов , СБУ , Республика Крым
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