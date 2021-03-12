В ООН обвинили ФСБ в причастности к «исчезновению» людей в Крыму 

Помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека ( УВКПЧ ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила крымскую полицию и ФСБ в произвольных задержаниях и исчезновениях людей в Крыму , при этом не приведя ни конкретных доказательств, ни источников этой информации.

"В ходе своего предыдущего доклада по Крыму Совету безопасности 6 марта 2020 года я говорила о произвольном задержании и исчезновении 43 лиц с 2014 по 2018 годы, что было задокументировано УВКПЧ. К предполагаемым исполнителям относятся представители групп ополченцев, агенты ФСБ и другие правоохранительные органы, включая крымскую полицию", — сказала Брандс-Кехрис, не уточнив, о каких "ополченцах" идет речь.

Российские правоохранительные органы неоднократно задерживали в Крыму членов различных террористических группировок, в том числе включенных Советом Безопасности ООН в перечень организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Глава УВКПЧ в Нью-Йорке не уточнила, имела ли она в виду сообщения об этих задержаниях или нет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".