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Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID
Фото: Reuters
Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times.
По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна».
По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии — 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы.
С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос.
Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», — заявил он.
По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта.
Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата.
Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе — соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя.
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Комментарии 1
В мире , ЕС , New York Times , Чехия , Эстония
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