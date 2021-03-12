Президент Армении экстренно госпитализирован

«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре "Астхик"», - заявили в администрации.
Как сообщал «Рамблер», президент Армении заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале января. Новый год политик встретил в Лондоне с семьей и внуками. В столице Великобритании он также перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. При этом врачи отметили у Саркисяна симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
13 января появилась информация, что Саркисян был госпитализировал с двусторонней пневмонией. Через месяц он вернулся в Армению и продолжил лечение на родине.