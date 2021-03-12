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Президент Армении попал в больницу

Вероника Полынина
57 минут назад
Президент Армении Армен Саркисян попал в больницу из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Саркисяна.
Президент Армении экстренно госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре "Астхик"», - заявили в администрации.
Как сообщал «Рамблер», президент Армении заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале января. Новый год политик встретил в Лондоне с семьей и внуками. В столице Великобритании он также перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. При этом врачи отметили у Саркисяна симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
13 января появилась информация, что Саркисян был госпитализировал с двусторонней пневмонией. Через месяц он вернулся в Армению и продолжил лечение на родине.
12 марта армянские СМИ сообщили о госпитализации Саркисяна из-за проблем с сердцем. По данным онлайн-ресурса hraparak.am, президенту проводят операцию по стентированию.
В мире,Армен Саркисян,Армения,
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