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На Украине разразился скандал из-за клипа для "Евровидения"

Вероника Полынина
1 час назад
Зоозащитников возмутил клип на украинскую песню для «Евровидения».
На Украине разразился скандал из-за клипа для "Евровидения"
Фото: facebook.comfacebook.com
В этом году Украину на «Евровидении» будет представлять группа Go_A с песней «Шум». Накануне на странице украинской зоозащитной организации UAnimals в Facebook появилось сообщение о том, что в клипе на песню шум снимается редкая птица канюк степной или курганник, которая находится под угрозой исчезновения на Украине.
По информации организации, численность вида в стране составляет около 200 особей.
«Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений», - говорится в сообщении.
Появившаяся в клипе птица занесена в Красную книгу Украины, а владение ею должно быть подтверждено специальными разрешениями.
«Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяции с разрешения центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются», - указывают зоозащитники.
В организации отметили, что эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого.
«Нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире», - заключили в UAnimals.
Как сообщал «Рамблер», ранее Европейский вещательный союз (EBU) отказался допускать на конкурс «Евровидение» песню «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста», сочтя ее политизированной.
В мире,Украина,
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