На Украине разразился скандал из-за клипа для "Евровидения"

Зоозащитников возмутил клип на украинскую песню для «Евровидения».

Фото: facebook.com facebook.com

В этом году Украину на «Евровидении» будет представлять группа Go_A с песней «Шум». Накануне на странице украинской зоозащитной организации UAnimals в Facebook появилось сообщение о том, что в клипе на песню шум снимается редкая птица канюк степной или курганник, которая находится под угрозой исчезновения на Украине.

По информации организации, численность вида в стране составляет около 200 особей.

«Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений», - говорится в сообщении.

Появившаяся в клипе птица занесена в Красную книгу Украины, а владение ею должно быть подтверждено специальными разрешениями.

«Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяции с разрешения центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются», - указывают зоозащитники.

В организации отметили, что эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого.

«Нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире», - заключили в UAnimals.