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Москва

На Украине пьяный военный протаранил МиГ-29, пишут СМИ 

РИА Новости 33 минуты назад
Украинский военный инженер врезался на автомобиле в истребитель МиГ-29 на аэродроме близ Киева, пишет "Обозреватель".
По данным портала, мужчина выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил заднюю часть самолета, который буксировался к месту стоянки.

"В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными", — уточняется в сообщении.

Издание отметило, что в результате ДТП военный получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. Также инцидент привел к повреждениям двигателя и ряда других агрегатов истребителя.
Также сообщается, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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По данным издания, возбуждено уголовное дело.
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