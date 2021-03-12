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Украинский военный инженер врезался на автомобиле в истребитель МиГ-29 на аэродроме близ Киева , пишет "Обозреватель".

По данным портала, мужчина выехал на территорию рулевой дорожки и протаранил заднюю часть самолета, который буксировался к месту стоянки.

"В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными", — уточняется в сообщении.

Издание отметило, что в результате ДТП военный получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. Также инцидент привел к повреждениям двигателя и ряда других агрегатов истребителя.

Также сообщается, что мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным издания, возбуждено уголовное дело.