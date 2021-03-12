ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка великих женщин 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) внес коррективы в опубликованный на его сайте список выдающихся "женщин в истории, оказавших влияние на формирование мира", удалив из него упоминание о княгине Ольге (около 893/920 — 969), правившей Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе.

Список выдающихся женщин "от гавайской королевы до китайской императрицы" на сайте ВЭФ теперь предваряет запись: "Исправление: Предыдущая версия этой статьи включала упоминание о Святой Ольге. Мы убрали эту ссылку ввиду конфликтущих исторических данных".

Однако предыдущая версия сохранилась в кэше сайта ВЭФ. Из нее следует, что "Ольга была первым русским монархом, обращенным в христианство". Кроме того, "княгиня Киевской Руси являлась прародительницей современной России". В тексте ее супруг князь Игорь назван Иваном, которого "жестоко убили вассалы".