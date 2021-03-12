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Москва

Европейский союз может расширить антироссийские санкции 

Слово и Дело 34 минуты назад
Евросоюз готовится в кратчайшие сроки включить новых фигурантов в санкционный список за "нарушения" прав человека, сообщили в ЕС.
Сейчас идет активная работа в этом ключе. Первые ограничения, которые представляют собой заморозку активов на территории ЕС и запрет на въезд в Евросоюз, были введены 2 марта в рамках глобального режима за "нарушения" в области прав человека. Об заявил представитель Евросоюза в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Предполагается, что утверждение расширенного санкционного перечня, в который могут войти около десяти граждан Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана, состоится на заседании министров иностранных дел Евросоюза 22 марта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Брюссель от введения новых санкций против России из-за блогера Алексея Навального, заявив, что Москва подготовит соразмерный ответ. Во ФСИН также неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях правил условного срока со стороны основателя ФБК1 (признан иноагентом).
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В мире , Видео , ЕС , РИА Новости
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