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Москва

Байден раздаст каждом американцу почти по 1,5 тысячи долларов 

Павел Тиунов 1 час назад
Президент США Джо Байден одобрил выделение $1,9 трлн в качестве мер стимулирования национальной экономики и поддержки граждан в условиях пандемии, сообщает ТАСС. Большая часть средств пойдёт на прямые выплаты населению.
Байден отметил, что инициатива направлена на «восстановление стержня» США, таким образом давая хорошую возможность представителям среднего класса. Известно, что из $1,9 трлн $400 млрд будут потрачены на борьбу с пандемией, около $500 млрд на экономические программы, более $1 трлн — на поддержку населения.
РИА Новости в своём Telegram-канале отметило, что прямые выплаты на руки получат 85% домохозяйств. Каждый гражданин США претендует на получение $1,4 тысячи (по текущему курсу около 103 тысяч рублей). Американские СМИ отмечают, что среднестатистической семье с двумя детьми в результате перечислят около $5,6 тысячи (более 412 тысяч рублей). Предполагается, что рассылка чеков начнётся уже в марте.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 68 811 рублей медицинским работникам, которые занимались лечением и уходом за пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее. Также выплату получат медработники, которые были освобождены от работы из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с ковидом, и те, кто лечился с осложнениями в инфекционном стационаре. Кроме того, ее получат военные медики, сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
В США могут повысить налоги для восстановления экономики
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Владимир Путин , Росгвардия , МЧС , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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