Байден раздаст каждом американцу почти по 1,5 тысячи долларов 

Президент США Джо Байден одобрил выделение $1,9 трлн в качестве мер стимулирования национальной экономики и поддержки граждан в условиях пандемии, сообщает ТАСС. Большая часть средств пойдёт на прямые выплаты населению.

Байден отметил, что инициатива направлена на «восстановление стержня» США, таким образом давая хорошую возможность представителям среднего класса. Известно, что из $1,9 трлн $400 млрд будут потрачены на борьбу с пандемией, около $500 млрд на экономические программы, более $1 трлн — на поддержку населения.

РИА Новости в своём Telegram-канале отметило , что прямые выплаты на руки получат 85% домохозяйств. Каждый гражданин США претендует на получение $1,4 тысячи (по текущему курсу около 103 тысяч рублей). Американские СМИ отмечают, что среднестатистической семье с двумя детьми в результате перечислят около $5,6 тысячи (более 412 тысяч рублей). Предполагается, что рассылка чеков начнётся уже в марте.