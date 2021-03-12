Теперь война может разгореться за историческую область, которую армяне называют Сюником, а азербайджанцы — Зангезуром

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Хотя Азербайджан с помощью сирийских наемников и турецкого спецназа отбил у армянских военнослужащих семь районов, окружающих Нагорно-Карабахскую автономную область бывшего Советского Союза, похоже, что скоро вспыхнет новый конфликт. После унизительного поражения из-за неподготовленности и/или незаинтересованности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сохранении контроля над этими семью районами Азербайджану якобы был предоставлен прямой наземный маршрут, чтобы к своему эксклаву Нахчыван он мог получить доступ через коридор по Сюникской области Армении, которую в Азербайджане зовут Зангезур. Это якобы было согласовано подписанным 10 ноября трехсторонним (Армения-Азербайджан-Россия) соглашением о прекращении огня.

Монте Мелконян, подполковник, воевавший в первой войне в Нагорном Карабахе (1988-1994 гг.), в начале 1990-х годов сказал, что если армяне уступят Нагорный Карабах Азербайджану, то в следующий раз они потеряют Сюникскую область — тонкую полоску земли, отделяющую собственно Азербайджан от Нахчывана. Он заявил, что «если мы проиграем [Карабах], то мы перевернем последнюю страницу истории нашего народа». Он утверждал, что если азербайджанским силам удастся депортировать армян из Карабаха, то затем они продвинутся на Сюник и другие регионы Армении. Если бы Азербайджан захватил Сюникскую область, это не только соединило бы собственно Азербайджан с Нахчываном, но и дало бы Турции прямой доступ к богатому нефтью и газом Каспийскому морю и далее — в Центральную Азию.

Азербайджан отстаивает свою позицию по возвращению Нагорного Карабаха и прилегающих территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял также, что его страна заинтересована только в возвращении того, что она называет «оккупированной территорией».

Однако, чтобы положить конец отрыву Нахчывана от собственно Азербайджана, турецкие и азербайджанские националисты призвали к оккупации Сюникской области. Многие известные армяне предупреждают, что долгосрочная цель Турции и Азербайджана — создать меньшее по размеру армянское государство, базирующееся вокруг сегодняшней северной Армении. Похоже, что Азербайджан готовится к новому военному конфликту с целью отобрать у Армении Сюник.

В своем выступлении на экономической конференции на прошлой неделе Алиев сказал, что «новый транспортный коридор пройдет через Зангезур — историческую территорию Азербайджана — и соединит материковый Азербайджан с его неотъемлемой частью, Нахичеванской Автономной Республикой и Турцией». В ответ на заблуждение Алиева о том, что Сюник исторически является территорией Азербайджана, официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что «таким провокационным заявлением, называющим Зангезур „исторической территорией Азербайджана“ и ссылаясь на воображаемый коридор, президент Азербайджана намеренно подрывает трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января. В статье 9 трехстороннего заявления от 9 ноября создание коридора не упоминается».

Во вторник (9 марта — С. Д.) президент Азербайджана заявил, что «Армения хочет воспрепятствовать установлению Зангезурского коридора, но им это не удастся. Мы их заставим». Это явный признак того, что Азербайджан готов применить силу для того, чтобы проложить транспортный коридор через территорию Армении, который соединит Нахчыван с собственно Азербайджаном. Заявление Алиева было сделано после того, как в конце февраля азербайджанские СМИ сообщили, что вооруженные силы Азербайджана проведут в Карабахе специальную операцию. «Мы не можем сказать вам, в каком именно районе это произойдет, но с обеих сторон наблюдается скопление военной техники», — говорится в сообщении.

Как еще одно подтверждение предположения о том, что Азербайджан готовится к новой военной операции против провинции Сюник, турецкий самолет раннего предупреждения и контроля Boeing 737AEW & C кружил вблизи границы с Арменией. Это тот же самолет под кодовым названием CENAH01, который использовался в первые дни прошлогодней войны. Кроме того, поступают сообщения о том, что Азербайджан призывает резервистов, а турецкие и азербайджанские военные проводят совместные учения у границы с Арменией.

Предположение о том, что Азербайджан готовится к новому конфликту, прозвучало в то время, когда кажется, что к весеннему наступлению на ополченцев в Донбассе готовится Украина. Есть вероятность того, что Азербайджан и Украина — близкие союзники Турции — могут начать одновременные операции, чтобы заставить Россию пойти на уступки от имени ополченцев Донбасса и Армении. Турция решительно подчеркивает, что Крым является украинской территорией, оккупированной Россией, и что татарское меньшинство якобы притесняется. Кроме того, Турция поставляет беспилотники украинским военным, а также заявляет, что без колебаний выступит против Армении, если она не уступит ее требованиям.

Несмотря на попытки Пашиняна повернуть Армению от России к либеральному Западу, Москва сейчас оказывает содействие в реформировании и перевооружении армянских вооруженных сил. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян недавно заявил, что «проведение военной реформы в Армении не просто запланировано, а уже проводится, и наши российские коллеги принимают непосредственное участие в этом процессе». По его словам, основные усилия будут направлены на развитие систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии. В ответ Алиев сказал, что России нельзя помогать Армении модернизировать ее армию или предоставлять новое оружие.

Что еще более важно, Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Если Армения подвергнется нападению со стороны государства, не являющегося членом (этой организации — С. Д.), то Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия будут обязаны оказать (Армении — С. Д.) помощь.

Хотя представляется маловероятным, что Азербайджан, даже при поддержке Турции, будет готов втянуть в военный конфликт Россию, возникает вопрос, сможет ли Москва справиться с одновременными конфликтами на Кавказе и Донбассе в том случае, если Азербайджан и Украина начнут весенние наступательные операции одновременно. Помимо этого Россия несет определенные обязательства в Сирии и косвенно — в Ливии. Вполне вероятно, что Турция будет призывать Азербайджан и Украину к одновременным действиям, чтобы добиться уступок от России с тем, например, чтобы заставить Армению открыть транспортный коридор между собственно Азербайджаном и Нахчываном.

Автор: Пол Антонопулос — Paul Antonopoulos — независимый геополитический аналитик.

Copyright © Paul Antonopoulos, Global Research, 2021

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