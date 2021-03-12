Покинувшие Донбасс и Крым украинцы возвращаются обратно 

Украинцы, покинувшие Донбасс и Крым , возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест, жилья и помощи. Об этом в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

Он призвал собравшихся вспомнить о том, что люди, которые выехали с «оккупированных территорий», затем вернулись обратно.

«Почему это произошло? Потому что люди, приехавшие на Украину, не нашли здесь работу, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — пояснил Кривонос.

По словам генерала, сложная ситуация сложилась и с офицерами военно-морских сил, приехавшими из Крыма. Они вынуждены были вернуться обратно, так как им просто негде было жить.

«Их тут никто не ждал, никто не поддерживал», — отметил Сергей Кривонос.

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Также с 2014 года Украина проводит военную операцию против непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».