Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Покинувшие Донбасс и Крым украинцы возвращаются обратно 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Покинувшие Донбасс и Крым украинцы возвращаются обратно
Фото: РИА Новости
Украинцы, покинувшие Донбасс и Крым, возвращаются обратно из-за отсутствия рабочих мест, жилья и помощи. Об этом в ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.
Он призвал собравшихся вспомнить о том, что люди, которые выехали с «оккупированных территорий», затем вернулись обратно.

«Почему это произошло? Потому что люди, приехавшие на Украину, не нашли здесь работу, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда», — пояснил Кривонос.

По словам генерала, сложная ситуация сложилась и с офицерами военно-морских сил, приехавшими из Крыма. Они вынуждены были вернуться обратно, так как им просто негде было жить.
«Их тут никто не ждал, никто не поддерживал», — отметил Сергей Кривонос.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. Также с 2014 года Украина проводит военную операцию против непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об утверждении Киевом «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма». Он назвал данный документ историческим, а его одобрение — одним из трех китов для возвращения Крыма и предельно ясным сигналом о том, что Украина прилагает целенаправленные и системные усилия для возвращения полуострова.
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
Комментарии 2
В мире , Дмитрий Кулеба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
До клинической смерти: ребенка зажало воротами в Томске
00:38
До клинической смерти: ребенка зажало воротами в Томске
Происшествия
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Три человека погибли в GTA с полицией в Великом Новгороде
00:13
Три человека погибли в GTA с полицией в Великом Новгороде
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Домодедове
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Домодедове
Происшествия
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение