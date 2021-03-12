Обзор иноСМИ: В Атлантическом совете вспыхнула война из-за России 

В Атлантическом совете вспыхнула война из-за России

Почти два десятка сотрудников и стипендиатов Атлантического совета (аналитический центр в Вашингтоне) выступили с заявлением, в котором осудили двух своих коллег за «пророссийскую статью». Об этом рассказало Politico.

Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз, два старших эксперта совета, опубликовали статью, в которой говорилось, что США не должны сосредотачиваться на правах человека в своих отношениях с Россией. Они заявили, что «демократизация России не обязательно пойдет на пользу внешней политике США». По мнению их коллег, статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы полностью разделены и что политика США в отношении РФ была и остается в основном обусловленной проблемами прав человека. Статью Эшфорд и Берроуза связали с финансированием Чарльза Коха, выступающего за сокращение вмешательства США в зарубежные дела.

Новый конфликт Польши и Белоруссии

Польский консул в Бресте посетил представление в белорусской школе, посвященное антисоветским подпольщикам, которых Минск считает военными преступниками. Консула выдворили из страны, Варшава в ответ объявила персоной нон-грата белорусского дипломата, а опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что отношения двух стран будут оставаться напряженными, пока Польша смотрит на Белоруссию «сверху вниз».

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш напомнил, что ранее Польша поддержала белорусскую оппозицию, хоть и не признала Светлану Тихоновскую президентом по примеру Литвы. «Варшава выбрала для себя роль американского плацдарма в Восточной Европе», — подчеркнул он.

Меркель уступила подчиненным в доходах

Любой, кто работает ИТ-консультантом у кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца , может заработать больше, чем действующий канцлер Ангела Меркель: в 2018 и 2019 годах федеральный министр финансов заплатил одному руководителю проекта 646 тысяч евро. Как отмечает Tagesspiegel, Меркель получает 250 тысяч евро в год (с учетом надбавок).

Издание объяснило, что Шольц назначил космическую зарплату руководителю IT-проекта, чтобы создать базу данных финансового контроля нелегальной занятости. Расходы немецкого министерства на внешних консультантов в целом выросли с 2015-го по 2019 год почти на 600 процентов: с 5,3 до 30,4 миллиона евро.

В Британии предложили ввести комендантский час для мужчин

Британская баронесса Дженни Джонс предложила ввести комендантский час для мужчин с 18:00, чтобы «женщины были в большей безопасности» на улицах Лондона. Об этом сообщает Fox News.

Такое заявление Джонс сделала в Палате лордов после исчезновения и предполагаемого убийства 33-летней жительницы Лондона по имени Сара Эверард. «При следующей возможности я могла бы внести поправку о комендантском часе для мужчин после 18:00. Почему нет, если местная полиция советует женщинам не выходить на улицу ночью», — отметила баронесса.

СБУ обвинила Россию в попытках завербовать украинцев

В контрразведке Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что российские спецслужбы в 2020-2021 годах пытались завербовать украинцев из Донецкой и Луганской областей как минимум 90 раз. Об этом сообщает УНИАН.

В СБУ заявили, что в основном к «противоправной деятельности» пытаются привлекать украинцев, которые выезжают в РФ по личным делам. Спецслужба утверждает, что некоторых украинцев задерживали на паспортном контроле под видом дополнительной проверки и требовали собирать и передавать информацию о дислокации и перемещениях украинских военных подразделений.