В Германии похвалили российскую вакцину «Спутник V»

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» может оказаться более эффективным, чем аналогичная вакцина европейского производства. Такое мнение высказала глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.

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Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идёт о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз, — цитирует специалиста издание The Times.

По мнению Мертенс, использование двух разных вирусных векторов в «Спутнике V» является умным решением, так как это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.

Как рассказал он в интервью Rheinische Post, «Спутнике V» — это хорошая вакцина, и он предполагает, что её разрешат к применению в Евросоюзе

В настоящее время российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила одобрение в 50 странах мира. 11 марта она была зарегистрирован в Республике Намибия. Препарат занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в странах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек.