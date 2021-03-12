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В Крыму заявили об опасной провокации Украины

Павел Тиунов
23 минуты назад
План украинских властей по «возвращению» Крыма составлен при участии «западных кураторов» и являет собой антироссийскую провокацию, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что Киев, следуя «безумному курсу», движется «прямиком к пропасти».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что план по возвращению Крыма стоит на «трёх китах»: стратегии «деокукупации» и реинтеграции, консолидации и синергии.
Первая была прописана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, вторая предполагает объединение усилий всех партнёров для достижения поставленной цели, третья нацелена на «восстановление международного права» в вопросе суверенитета Киева над полуостровом.
Мурадов, комментируя слова Кулебы, назвал план по «возвращению» Крыма «спланированной провокацией». По его словам, если Киев будет следовать намеченной цели, народ Украины окажется в опасности, из-за посягательства на территориальную целостность России.
Ответные действия Москвы в этом случае прописаны в Конституции, российской военной доктрине, о них также рассказывало руководство РФ, отметил постпред российского президента.
Он добавил, что у здравомыслящих украинских партнёров должно возникнуть чувство тревоги, поскольку Украина постепенно «движется к пропасти». В противном случае, после того, как развернётся активное военное противостояние с Россией, Киев рискует остаться в полном одиночестве, уверенно заявил Мурадов.
«Об этой перспективе стоило бы, пока не поздно, подумать на Украине», - резюмировал политик.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что НАТО совместно с Украиной ближе к лету устроят крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью – прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.
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