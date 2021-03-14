Мужчина потратил 2,3 миллиона рублей на татуировки

Как рассказал 43-летний кондитер и пожарный-доброволец, свою первую татуировку он сделал в 18 лет. Сейчас их уже 60, и он не намерен останавливаться на этом. Кроме того, швейцарец сделал себе 16 пирсингов. В планах мужчины покрыть узорами все тело и голову.