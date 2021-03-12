В Швеции назвали главную проблему НАТО в случае войны с Россией 

Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции , так как альянс слишком долго мобилизует войска. Об этом говорится в докладе Шведского агентства оборонных исследований (FOI).

В исследовании «Западный военный потенциал в Северной Европе 2020» аналитики FOI провели «оценку баланса сил между Западом и Россией».

«Главная военная проблема Запада заключается в том, что Россия обладает большей доступностью своих вооруженных сил и может начать быструю атаку на восточном фланге до того, как НАТО успеет отреагировать. Кроме того, атака может выглядеть очень по-разному на разных участках фронта», — подчеркнули эксперты.

Один из авторов доклада Кристер Паллин отметил также, что существуют проблемы в координации сил западных стран. Так, США понадобится не менее двух месяцев, чтобы прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками.

Аналитики FOI пришли к выводу, что страны НАТО проводят недостаточно учений. По их мнению, альянсу не нужно дополнительно наращивать свои силы, однако следует действовать быстрее.