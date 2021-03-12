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В Швеции назвали главную проблему НАТО в случае войны с Россией 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
В Швеции назвали главную проблему НАТО в случае войны с Россией
Фото: Рамблер
Россия будет иметь превосходство над странами НАТО в случае масштабной войны в непосредственной близости от Швеции, так как альянс слишком долго мобилизует войска. Об этом говорится в докладе Шведского агентства оборонных исследований (FOI).
В исследовании «Западный военный потенциал в Северной Европе 2020» аналитики FOI провели «оценку баланса сил между Западом и Россией».

«Главная военная проблема Запада заключается в том, что Россия обладает большей доступностью своих вооруженных сил и может начать быструю атаку на восточном фланге до того, как НАТО успеет отреагировать. Кроме того, атака может выглядеть очень по-разному на разных участках фронта», — подчеркнули эксперты.

Один из авторов доклада Кристер Паллин отметил также, что существуют проблемы в координации сил западных стран. Так, США понадобится не менее двух месяцев, чтобы прибыть на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками.
Аналитики FOI пришли к выводу, что страны НАТО проводят недостаточно учений. По их мнению, альянсу не нужно дополнительно наращивать свои силы, однако следует действовать быстрее.
Как сообщал «Рамблер», ранее Норвегия разместила на своей территории американские бомбардировщики. Комментируя решение Осло, в МИД России заявили, что оно «несет угрозу региональной безопасности и ставит крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории иностранных баз в мирное время».
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В мире , Армия , МИД , НАТО
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