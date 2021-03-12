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Байден рассказал, когда американцы вернутся к нормальной жизни 

ТК «Звезда» и ещё 1 9 минут назад
«Бой еще далек до окончания»: Байден о возвращении к нормальной жизни и COVID
Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS, Globallookpress
Президент США Джо Байден выступил с телеобращением по случаю годовщины введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии коронавируса. Глава американского государства заявил, что 4 июля в День независимости США сограждане будут отмечать и день независимости от коронавируса. Выступление президента опубликовано на странице Белого дома в Twitter.
По словам Байдена, если каждый американец сделает прививку от коронавируса, то появится хороший шанс собраться всей семьей и с друзьями 4 июля и «устроить пикник или барбекю и отметить День независимости».
Президент США также призвал сограждан носить маски и таким образом внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Он уточнил, что «бой еще далек до окончания». И отметил, что по словам американский ученых, ситуация может ухудшиться из-за распространения новых штаммов COVID-19.
Ранее Джо Байден заявлял, что любой желающий гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса лишь к концу июля. По его словам, к этому времени в стране будет около 600 миллионов доз вакцины.
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В мире , Джозеф Байден , США
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