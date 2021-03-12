«Бой еще далек до окончания»: Байден о возвращении к нормальной жизни и COVID

Президент США Джо Байден выступил с телеобращением по случаю годовщины введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии коронавируса. Глава американского государства заявил, что 4 июля в День независимости США сограждане будут отмечать и день независимости от коронавируса. Выступление президента опубликовано на странице Белого дома в Twitter.

По словам Байдена, если каждый американец сделает прививку от коронавируса, то появится хороший шанс собраться всей семьей и с друзьями 4 июля и «устроить пикник или барбекю и отметить День независимости».

Президент США также призвал сограждан носить маски и таким образом внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Он уточнил, что «бой еще далек до окончания». И отметил, что по словам американский ученых, ситуация может ухудшиться из-за распространения новых штаммов COVID-19.