Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим, — цитирует Райса «Укринформ».

Также представитель МВФ назвал важным фактором «сохранение целостности, независимости и эффективности» антикоррупционных институтов Украины. Райс подчеркнул, что это «важные предпосылки и требования», отмеченные в программе МВФ для Киева.

О невыполнении Украиной ряда требований фонда в феврале рассказывал президент страны Владимир Зеленский

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный долг Украины растёт без остановки, а президент страны Владимир Зеленский только усугубляет ситуацию. Об этом написал американский журнал Foreign Policy. Авторы публикации отмечают, что МВФ прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году превысит 65,4% ВВП.