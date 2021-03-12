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Москва

В МВФ рассказали об условиях выделения денег Украине 

News.ru и ещё 1 17 минут назад
Директор пресс-офиса Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что Киев сможет рассчитывать на продолжение сотрудничества при ряде условий. По его словам, в первую очередь фонд заинтересован в сохранении статуса Нацбанка Украины.
Независимость Национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим, — цитирует Райса «Укринформ».
Также представитель МВФ назвал важным фактором «сохранение целостности, независимости и эффективности» антикоррупционных институтов Украины. Райс подчеркнул, что это «важные предпосылки и требования», отмеченные в программе МВФ для Киева.
О невыполнении Украиной ряда требований фонда в феврале рассказывал президент страны Владимир Зеленский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный долг Украины растёт без остановки, а президент страны Владимир Зеленский только усугубляет ситуацию. Об этом написал американский журнал Foreign Policy. Авторы публикации отмечают, что МВФ прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году превысит 65,4% ВВП.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Джерри Райс , Международный валютный фонд , Укринформ , Foreign Policy
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