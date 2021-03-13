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Африке предрекли эпидемию Эболы после вспышки в Гвинее 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Вспышка лихорадки Эбола в Гвинее грозит эпидемией всей Африке. Для РФ риск минимальный благодаря принимаемым мерам, заявил журналистам глава группы специалистов Роспотребнадзора в стране Андрей Крицкий. Он считает, что руководство государства опасается нынешнего роста заболеваемости, «тем более, что данная вспышка протекает на фоне эпидемии ковида и осложнения эпидситуации по кори и ряду иных опасных инфекционных заболеваний».
На данный момент в Гвинее запретили собираться вместе более чем 50 гражданам, запрет на массовые мероприятия, термометрия при входе в учреждения. Также установлены ограничения на мобильность населения, которые касаются не только выезда за границу, но и внутренних перемещений, «особенно для региона Лесная Гвинея».

В 2014 году эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке была признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Риски для России минимальны, так как ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, — цитирует Крицкого ТАСС.

14 февраля стало известно об эпидемии Эболы на юго-востоке Гвинеи. Первый случай смерти был зафиксирован в городе Гуеке 28 января. Тогда умерла медсестра. Всего было выявлено 192 контакта заражённых людей со здоровыми. К настоящему времени от Эболы в стране умерли пять человек. Ситуацию осложняет ситуация в местной системе здравоохранения, которая противостояла пандемии коронавируса, вспышкам жёлтой лихорадки и кори.
14 человек погибли от неизвестной болезни в Конго
Кроме того, на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) были зафиксированы три новых случая заболевания лихорадкой Эбола. Общее число инфицированных достигло 11 человек. Об этом заявил министр здравоохранения в правительстве провинции Северное Киву Юджин Нзанзу. На территории современной ДР Конго человек впервые заразился вирусом Эбола в 1976 году, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Видео , ВОЗ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Гвинея
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