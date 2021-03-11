ОЗХО отказалась изучить анализы Навального в России

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По его словам, предложение было направлено российской стороной в ОЗХО еще осенью 2020 года.

"Вот именно на базе 62-ой сертифицированной ОЗХО лаборатории НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека ("НИИ ГПЭЧ" ФМБА России) мы предлагали провести такое расследование. Мы предлагали играть открыто и честно: "Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы". Честно же. Ответ: "Нет - не можем", - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что эксперты ОЗХО "фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия".

Постпред РФ отметил, что складывается "парадоксальная ситуация": западные страны просят раскрыть детали при расследовании инцидента с Навальным, но "по факту они тормозят такое сотрудничество, делают его невозможным" и нарушают свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.