США отказались считать Асада легитимным президентом Сирии

Прайс заявил, что Асад, который «остается у власти, несмотря на десять лет гражданской войны», лишился легитимности и «не сделал ничего, чтобы восстановить» ее. Глава пресс-службы Госдепа не стал отвечать прямо на вопрос о том, продолжит ли Вашингтоне призывать к отстранению Асада от власти. Однако Прайс сказал, что «нет никаких шансов на то, чтобы США нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе».
США хотят, чтобы Дамаск «изменил свое поведение», и «продолжают продвигать политическое урегулирование». Прайс сказал, что необходимо «найти долгосрочное политическое решение». По его словам, США «сейчас находятся в процессе проведения обзора того, что могут сделать» для «увеличения вероятности политического урегулирования», передает ТАСС
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