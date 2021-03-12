В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

США отказались считать Асада легитимным президентом Сирии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
США не собираются в ближайшее время пытаться нормализовать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
США отказались считать Асада легитимным президентом Сирии
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
Прайс заявил, что Асад, который «остается у власти, несмотря на десять лет гражданской войны», лишился легитимности и «не сделал ничего, чтобы восстановить» ее. Глава пресс-службы Госдепа не стал отвечать прямо на вопрос о том, продолжит ли Вашингтоне призывать к отстранению Асада от власти. Однако Прайс сказал, что «нет никаких шансов на то, чтобы США нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе».
США хотят, чтобы Дамаск «изменил свое поведение», и «продолжают продвигать политическое урегулирование». Прайс сказал, что необходимо «найти долгосрочное политическое решение». По его словам, США «сейчас находятся в процессе проведения обзора того, что могут сделать» для «увеличения вероятности политического урегулирования», передает ТАСС.
В конце февраля США нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
В мире,Ллойд Остин,Нед Прайс,Башар Асад,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители