США отказались считать Асада легитимным президентом Сирии

Прайс заявил, что Асад, который «остается у власти, несмотря на десять лет гражданской войны», лишился легитимности и «не сделал ничего, чтобы восстановить» ее. Глава пресс-службы Госдепа не стал отвечать прямо на вопрос о том, продолжит ли Вашингтоне призывать к отстранению Асада от власти. Однако Прайс сказал, что «нет никаких шансов на то, чтобы США нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе».