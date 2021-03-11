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В Португалии продлили действие режима ЧП из-за пандемии

RT на русском
53 минуты назад
Парламент Португалии одобрил продление действия режима чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с коронавирусом.
В Португалии продлили действие режима ЧП из-за пандемии
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает газета Publico.
Отмечается, что действие режима продлевается уже в 13-й раз.
Чрезвычайное положение будет действовать как минимум до 31 марта.
12 февраля президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сделал прививку от коронавируса.
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