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В ДНР ответили на слова Стрелкова о плохом вооружении 

Ura.Ru 47 минут назад
В ДНР ответили на слова Стрелкова о плохом вооружении
Фото: РИА Новости
Народная милиция Донецкой народной республики не получает новые виды вооружений. Об этом в разговоре с URA.RU сказал пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин, комментируя слова экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о плохом состоянии арсенала в Донбассе.
Игорь Стрелков на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал сообщения, написанные от лица бойцов Народной милиции. В них сказано, что техническое оснащение солдат оставляет желать лучшего. Также в сообщениях говорится, что в некоторых местах линии соприкосновения солдаты Народной милиции не способны провести точную артподготовку.

«Технического обеспечения современным вооружением у нас нет», — сказал Басурин в беседе с URA.RU. Он подчеркнул, что в ДНР никогда не скрывали информацию об этом.

Ранее Стрелков в беседе с URA.RU рассказал, что в случае наступления на Донбасс Украина попытается захватить территории непризнанных Донецкой и Луганской республик с западного и южного направлений. С помощью такой тактики Украина поставит Россию в безвыходное положение, уверен он.
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В мире , Эдуард Басурин , Игорь Стрелков , РИА Ura.ru
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