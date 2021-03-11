В ДНР ответили на слова Стрелкова о плохом вооружении 

Народная милиция Донецкой народной республики не получает новые виды вооружений. Об этом в разговоре с URA.RU сказал пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин , комментируя слова экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова о плохом состоянии арсенала в Донбассе.

Игорь Стрелков на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал сообщения, написанные от лица бойцов Народной милиции. В них сказано, что техническое оснащение солдат оставляет желать лучшего. Также в сообщениях говорится, что в некоторых местах линии соприкосновения солдаты Народной милиции не способны провести точную артподготовку.

«Технического обеспечения современным вооружением у нас нет», — сказал Басурин в беседе с URA.RU. Он подчеркнул, что в ДНР никогда не скрывали информацию об этом.

Ранее Стрелков в беседе с URA.RU рассказал, что в случае наступления на Донбасс Украина попытается захватить территории непризнанных Донецкой и Луганской республик с западного и южного направлений. С помощью такой тактики Украина поставит Россию в безвыходное положение, уверен он.