Принцесса Швеции и её муж заболели коронавирусом

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Наследная принцесса Швеции Виктория и её муж принц Даниэль заболели коронавирусом, сообщает королевский двор.

«Сегодня кронпринцесса и принц получили положительный результат теста на COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что накануне у принцессы появились симптомы простуды.

Супруги чувствуют себя хорошо, у них лёгкие симптомы.