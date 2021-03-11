Принцесса Швеции и её муж заболели коронавирусом

Наследная принцесса Швеции Виктория и её муж принц Даниэль заболели коронавирусом, сообщает королевский двор.
«Сегодня кронпринцесса и принц получили положительный результат теста на COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что накануне у принцессы появились симптомы простуды.
Супруги чувствуют себя хорошо, у них лёгкие симптомы.
Ранее правоохранительные органы Стокгольма разогнали несанкционированную акцию протеста против карантинных ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.