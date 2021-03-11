Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Наследная принцесса Швеции и её муж заболели коронавирусом 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Принцесса Швеции и её муж заболели коронавирусом
Фото: Reuters
Наследная принцесса Швеции Виктория и её муж принц Даниэль заболели коронавирусом, сообщает королевский двор.

«Сегодня кронпринцесса и принц получили положительный результат теста на COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что накануне у принцессы появились симптомы простуды.
Супруги чувствуют себя хорошо, у них лёгкие симптомы.
Ранее правоохранительные органы Стокгольма разогнали несанкционированную акцию протеста против карантинных ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.
Видео дня. В Африке нашли гору, на 90% состоящую из золота
RT на русском: последние новости
Пашинян предложил назначить главой Генштаба Артака Давтяна Пашинян предложил назначить главой Генштаба Артака Давтяна Число жертв коронавируса в Африке превысило 106 тысяч Число жертв коронавируса в Африке превысило 106 тысяч Еврокомиссия одобрила использование четвёртой вакцины от COVID-19 в ЕС Еврокомиссия одобрила использование четвёртой вакцины от COVID-19 в ЕС
В мире , РИА Новости , Стокгольм , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
00:27
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
Происшествия
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
00:45
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
Происшествия
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
01:15
Автобус с детьми рухнул в пропасть с 20-метровой высоты
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение